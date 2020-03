"Nashville ist meine Heimat" Tennessee-Tornado-Hilfe: Taylor Swift spendet eine Million Dollar

Als Reaktion auf die Flut in Nashville im Jahr 2010 spendete sie 500.000 Dollar (etwa 445.000 Euro) für Hilfsaktionen und gründete den "Taylor Swift Charitable Fund". Im Jahr 2012 spendete sie vier Millionen Dollar (etwa 3,5 Mio. Euro) zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen in der "Country Music Hall of Fame & Museum" und im darauffolgenden Jahr 100.000 Dollar (etwa 89.000 Euro) an das "Nashville Symphony Orchestra". Vergangenes Jahr gab es in Zusammenhang mit ihrer LGBTQ-Single "You Need to Calm Down" 113.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) für das "Tennessee Equality Project".