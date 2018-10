"Narnia" in allen Formen "Die Chroniken von Narnia": Netflix setzt die Filmreihe fort

Wird es bald ein familienfreundliches "Game of Thrones" geben? Netflix hat sich die Rechte an der bekannten Buchreihe "Die Chroniken von Narnia" gesichert. Der Streamingdienst plant mit den Rechten keine direkte Fortsetzung der Filmreihe, sondern will Filme und Serien rund um die "Narnia"-Welt konzipieren, wie das Unternehmen auf Twitter ankündigt. Drei der Bücher wurden bereits verfilmt. 2010 lief der dritte Teil "Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte" in den Kinos an. Seitdem wurde spekuliert, ob und wann der vierte Teil folgen wird.