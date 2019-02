München - Die Grünen fordern, einen städtischen Valentin-Karlstadt-Preis ins Leben zu rufen. Die Stadt solle sich zu diesem Zweck mit der "Saubande" in Verbindung setzen – dem Valentin-Karlstadt-Förderverein, der bisher in losen Abständen den undotierten "Großen Karl-Valentin-Preis” vergibt, heißt es in dem Antrag.