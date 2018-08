Naomi Campbell natürlich schön Look des Tages

Was für ein Auftritt! Bei der Verleihung der "Black Girls Rock!"-Awards zog Naomi Campbell (48) alle Blicke auf sich. Das Supermodel nahm in einer traumhaften, orangefarbenen Robe von Calvin Klein einen Award für das Engagement in der afroamerikanischen Gemeinde entgegen. Das bodenlange Neckholder-Kleid setzte nicht nur die durchtrainierten Arme der 48-Jährigen in Szene, ein Hingucker war vor allem das tiefe Dekolleté, das Campbell mit einer langen Goldkette noch zusätzlich betonte.