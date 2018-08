Augsburg - Wer vom Augsburger Rathausplatz Richtung Ulrichskirche entlang der Maximilianstraße schlendert, kommt auf der rechten Seite am Steigenberger Hotel vorbei. Steigenberger Hotels gibt es weltweit, doch in Augsburg steht auf dem Vordach, das wohl ankommende Gäste vor Regen schützen soll, in Versalien: "Drei Mohren Hotel". Eine aus der Zeit gefallene Namensgebung.