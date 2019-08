Name bei Twitter geändert Nicki Minaj: Hat sie schon längst geheiratet?

Sie änderte ihren Namen am Freitag

Die Änderung ihres Namens von "Ms. Minaj" in "Mrs. Petty" erfolgte laut "Page Six" am Freitag. Ob sie den richtigen Schritt bereits gewagt hat? Bis jetzt hat sich die Sängerin zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Sobald man eine Heiratslizenz habe, müsse man "innerhalb von 90 Tagen heiraten", erklärte Minaj in ihrem Podcast zuletzt. Es sei aber keine große Hochzeit geplant, denn sie sei derzeit mit ihrem neuen Album beschäftigt und habe schlichtweg keine Zeit. "Ich werde verheiratet sein, bevor mein neues Album veröffentlicht wird", versprach sie. Eine große Feier solle später folgen.