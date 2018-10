Zwei Jahre nach dem Ehe-Aus will sich Vineta (40) neu verlieben. Wie die AZ erfahren hat, wird die Münchnerin mit den lettischen Wurzeln am Montag in der Nackt-Dating-Show "Naked Attraction" (RTL2) in einer der farbigen Boxen stehen und sich hüllenlos einem Millionenpublikum zeigen.