Heimstetten - Eine 14-Jährige ist am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Laut Polizei befand sich das Mädchen auf der Poinger Straße nahe dem S-Bahnhof Heimstetten, als sie einen unbekannten Mann hinter sich auf der Straße bemerkte. Er packte sie am Handgelenk und versuchte sie so anzuhalten. Er betatschte die 14-Jährige am Oberkörper und fasste ihr laut Polizei auch zwischen die Beine.