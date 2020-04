Nähen, tapezieren, umdekorieren Corona-Quarantäne: Fünf Einrichtungstipps, für die jetzt Zeit ist

Kissen nähen

Wer sich durch die derzeit geforderten Atemschutzmasken grobe Nähkünste angeeignet hat, kann diese auch für neue Dekoration verwenden. So lassen sich etwa Kissenhüllen ganz einfach selbst herstellen. Als Basis können alte Bettbezüge, Tischdecken oder T-Shirts herhalten. Die Stoffe in der gewünschten Größe zuschneiden sowie Stecknadeln, Nähgarn und Nähmaschine bereithalten. Anleitungen zum Nähen gibt es im Internet zur Genüge. Abschließend den Bezug mit einem Kissen-Inlett befüllen. Wer seinem Kissen noch das gewisse Etwas verleihen möchte, kann zum Beispiel Bommeln und Rosen aus Vlies am Stoff befestigen.

Lampen basteln

Bei Wein-Liebhabern sammelt sich mit der anhaltenden Ausgangsbeschränkung sicherlich die ein oder andere besondere Flasche an. Das Wegschmeißen fällt der besonderen Optik wegen schwer? Dann ist Upcycling das Zauberwort. Aus leeren Glasflaschen lassen sich zum Beispiel schöne Lampen herstellen. Hier ist beim Handwerken natürlich Vorsicht und Geschick gefragt. Besonders die Verkabelung sollte man einem Experten überlassen. Wem das zu aufwendig ist, kann stattdessen mit LED-Flaschen-Lichterketten arbeiten. Die kann man günstig online ergattern.

Möbel umstellen

Für frischen Wind in den Räumen sorgt auch das Umstellen der Möbel. Hier bedarf es jedoch eines Plans, um möglichst viel Platz und Raum zu gewinnen. Schon das Tauschen von Couch- und Essecke kann dem Wohnzimmer einen frischen Look verleihen. Einen Beistelltisch an eine andere Stelle zu befördern, sorgt zudem für ein neues Raumgefühl. Wer genug von seinen alten Möbelstücken hat, kann vorerst kleine Elemente durch neue ersetzen, wie etwa einen Stuhl, einen Sessel, oder einen Wohnzimmertisch.