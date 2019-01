Nächtliche Snacks sind gefährlich Darum sollte man nächtliche Hungeranfälle unter Kontrolle haben

Es gibt tatsächlich einen Namen für nächtliche Essattacken: "Nacht-Esser-Syndrom". Doch was treibt einen manchmal so spät noch an den Kühlschrank? Ob es nun die Pizza vom Vortag oder das letzte Stück Kuchen von der Party ist - erst wenn der Heißhunger gestillt ist, können wir (wieder) einschlafen. Studien, die unter anderem von der amerikanischen Universität von Pennsylvania durchgeführt wurden, haben ergeben, dass unsere Hormone dabei wohl eine wesentliche Rolle spielen.