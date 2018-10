Nächtliche Schwimmer 18-Jähriger im Riemer See vermisst

Suche nach Vermisstem wird fortgesetzt

Außerhalb der Saison und so spät am Abend sind am Messesee natürlich keine Rettungsschwimmer. Als einer der drei – ein 18-Jähriger – untergeht, ist also niemand da, um ihnen zu helfen. Die beiden anderen rufen den Notdienst. Kurz danach geht die zweistündige Suche nach dem Vermissten los. An diesem Dienstag wird sie fortgesetzt, dann von der Bereitschaftspolizei.