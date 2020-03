Nächstes Event fällt aus Met Gala 2020 wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

Es ist das Mode-Event schlechthin: Die Met Gala, die jährlich im Metropolitan Museum of Art in New York stattfindet. Unvergessen ist Lady Gagas (33, "Shallow") Striptease auf dem roten Teppich 2019 oder das gelbe Cape mit der meterlangen Schleppe von Sänger-Kollegin Rihanna (32) aus dem Jahr 2015. Doch dieses Jahr müssen Mode-Fans leider in die Röhre schauen. Denn wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Met Gala 2020 "auf unbestimmte Zeit" verschoben worden, wie Schirmherrin Anna Wintour (70) mitteilte.