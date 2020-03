Nächstes Detail enthüllt "The Batman": So sieht das neue Batmobil für Robert Pattinson aus

"The Batman" wird von den Fans des Dunklen Ritters jetzt schon sehnsüchtig erwartet. Denn darin wird "Twilight"-Star Robert Pattinson (33) in den Batsuit schlüpfen. Und Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen: Revolution") weiß, wie er die Vorfreude weiter steigern kann, denn er hat schon wieder einige Bilder von den Dreharbeiten in London auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Nach dem ersten Blick auf Pattinson als Batman gibt es dieses Mal das neue Batmobil zu sehen.