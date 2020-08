Nächster Prozess in Vorbereitung? Geht Johnny Depps Rosenkrieg mit Amber Heard in eine weitere Runde?

Anwälte sollen nervös sein

Das Anwaltsteam Heards befürchtet laut eines Berichts der britischen "Mail on Sunday", dass Depp erneut vor Gericht gegen die Schauspielerin vorgehen werde. Im Lager der 34-Jährigen sei man laut einer anonymen Quelle aus dem Umfeld Heards "sehr nervös" und man glaube angeblich, dass Depp sie "ruinieren" wolle. Unabhängig von einem noch ausstehenden Urteil in einem anderen Prozess, bereite sich Heard auf weitere Schritte Depps vor, die dieser in den USA unternehmen könnte.