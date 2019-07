Nächster Promi enthüllt "The Masked Singer": Dieser Star ist das Eichhörnchen

Von Ariana Grande bis Rage Against The Machine

Das dargebotene Programm der Mystery-Sänger war erneut äußerst abwechslungsreich. Während das sympathische Monster mit "7 Rings" von Ariana Grande punktete, sorgten der Grashüpfer mit seiner Version von Lady Gagas und Bradley Coopers "Shallow" sowie der Astronaut mit David Bowies "Space Oddity" für die gesanglichen Highlights des Abends. Am meisten Stimmung machte unterdessen eindeutig der Engel mit "Killing In The Name" von Rage Against The Machine. Gar nicht engelsgleich: In einer deutschen TV-Livesendung fielen wohl noch nie so häufig die Worte "Fuck you".