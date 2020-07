Wie der entthronte deutsche Meister am Freitag mitteilte, erhält der 27-jährige US-Amerikaner einen Vertrag für die kommende Saison plus die Option auf ein weiteres Jahr. "Jalen ergänzt unseren Frontcourt um sehr viel Physis und Athletik. Er steht für Energie, starkes Rebounding und eine gewisse Präsenz in der Zone, die uns sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung sehr gut zu Gesicht stehen wird", erklärte Sportdirektor Daniele Baiesi.