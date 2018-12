Nächster Gerichtstermin im März Niederlage für Harvey Weinstein

Harvey Weinstein (66) wird vor Gericht gestellt. Am Donnerstag hat ein Richter in New York laut US-Medienberichten den Antrag von Weinsteins juristischem Team zurückgewiesen, die Vorwürfe gegen den einstigen Filmmogul zu verwerfen. Weinstein werden sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung zur Last gelegt. Es soll nun mit einer Anhörung vor dem Gerichtsverfahren weitergehen, diese werde am 7. März stattfinden, heißt es. Der 66-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Eine weitere Klage war vor wenigen Wochen von einem Richter abgewiesen worden.