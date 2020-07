München - In den Münchner Schlachtbetrieben wird weiter auf das Coronavirus getestet. Am kommenden Montag werde die nächste Reihentestung an der Rinder- und der Schweineschlachtung durchgeführt, meldete Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) am Donnerstag. "Bei unseren Testungen Ende Mai waren von 178 getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lediglich zwei Personen Corona-positiv", betonte sie.