Nächste Anhörung am Mittwoch Muss Lori Loughlin für zwei Jahre hinter Gitter?

Voraussichtlich vier Monate Haft für Huffman

Anonyme Quellen hätten "TMZ" verraten, dass allen in den Fall verstrickten Eltern ein Deal unter Eingeständnis ihrer Schuld angeboten worden sei. Huffman habe dieses Angebot angenommen, bevor sie am Montag erklärte, dass sie sich schuldig bekennen möchte. Dem Bericht zufolge muss die Schauspielerin eine Gefängnisstrafe von mindestens vier Monaten befürchten. In einem Statement erklärte Huffman unter anderem, dass sie ihre Schuld "vollkommen" akzeptiere und sich für ihre Verfehlung entschuldige. Der Schauspielerin wird vorgeworfen, 15.000 US-Dollar dafür gezahlt zu haben, dass Prüfungsantworten ihrer Tochter nachgebessert wurden. Ihr Mann William H. Macy (69, "Shameless") soll davon gewusst haben, vor Gericht muss er sich jedoch nicht verantworten.