Nacktsonnen, Grillen, Lichterketten Was auf dem Balkon erlaubt ist und was nicht

Auch hier gelte: Am besten mit den Nachbarn abklären. Den Grill sollte man möglichst weit weg von den angrenzenden Grundstücken platzieren, um Rauch- und Geruchswolken auf ein Minimum zu begrenzen.

Sind laute Gespräche und Musik ein No-Go?

Selbstverständlich ist es erlaubt, sich in seinen eigenen vier Wänden - Balkon und Garten eingeschlossen - zu unterhalten und auch mal Musik zu hören. Aber auch hier gebe es Grenzen, gibt Hartmann zu bedenken: "Was man auf jeden Fall beachten sollte, sind die allgemeinen Nachtruhezeiten: Ab 22 Uhr sollte man nur noch ganz leise Musik hören und miteinander sprechen. Regelungen hierzu stehen in der Hausordnung und eventuell auch im Mietvertrag."

Darf man Garten und Balkon dekorieren wie man möchte?

"Auch da gibt es keine gesetzlichen Regelungen. An sich dürfen Mieter ihren Balkon nach Belieben schmücken. Lichterketten, Pflanzen und Co. sind erlaubt, das Wichtige hierbei ist die Sicherheit", erklärt die Expertin. Bei Pflanzen auf dem Balkon sei darauf zu achten, dass niemand gefährdet werde, "sprich: Am besten die Blumenkästen nach innen hängen und Körbe, die doch über das Geländer hängen, müssen sicher befestigt sein." Bei größeren Vorhaben, etwa wenn man außen die Wand bohren möchte, sollte man seinen Vermieter vorher fragen. Wer zum Beispiel ohne Erlaubnis ein Pflanzengitter anbringt, könnte Probleme bekommen, warnt Hartmann.

Bei Lichterketten hingegen sei lediglich darauf zu achten, dass das Licht in der Nacht nicht so grell scheint, dass die Nachbarn in ihrem Schlaf gestört werden. Deshalb empfiehlt Hartmann: "Sinnvoll, um Streit vorzubeugen, ist es, um 22 Uhr die Lichter im Garten und auf dem Balkon auszuschalten."