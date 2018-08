Nacktfoto im Internet Lili Reinharts Twitter-Account wurde gehackt

Kurios ist, dass nur zwei Tage zuvor Lilis Freund und "Riverdale"-Kollege Cole Sprouse (26) ebenfalls gehackt wurde. Zwar wurden keine vermeintlichen Fotos von ihm veröffentlicht, dafür aber ein fieser Tweet hinterlassen, in dem behauptet wurde, der Schauspieler wäre am Disney-Set in sexuelle Handlungen involviert gewesen. Lili Reinhart kommentierte diese Aktion unbeeindruckt: "Coles Twitter-Account wurde übrigens gehackt. Verdammte Leute, die so was tun, mal ehrlich."