Geschossen wurde das Foto vom österreichischen Fotografen Manfred Baumann. Die Kampagne prangert an, dass Hennen für die Eiproduktion zu "Legemaschinen degradiert" und männliche Küken "bereits am Tag ihrer Geburt getötet" werden. Daher sollen die Menschen auf eine eifreie Ernährung umsteigen, die dank zahlreicher Ersatzprodukte und verschiedener Apps als Informationsquelle so leicht wie nie sei.