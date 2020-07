Nachwuchs für Seamus Finnigan Der nächste "Harry Potter"-Star wird Vater

Auch einige seiner ehemaligen "Harry Potter"-Kollegen sendeten via Social Media Glückwünsche an Murray: "Awwww, Glückwunsch, Dev!! Ich freue mich so für dich! Du wirst so ein lustiger Vater sein!", schrieb Evanna Lynch (28), die die Luna Lovegood spielte. Die Darstellerin von Pansy Parkinson, Scarlett Byrne Hefner (29), die ebenfalls gerade Nachwuchs erwartet, fügte hinzu: "Glückwunsch, Dev!! Das ist so aufregend."