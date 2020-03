Nachwuchs für "Biggest Loser"-Coaches Dominic und Sarah Harrison: Das ändert sich mit Kind Nummer zwei

An diesem Sonntag (22. März) geht "The Biggest Loser" in die heiße Phase: Das Halbfinale steht an (17:30 Uhr in Sat.1). Das Ehepaar Sarah (28) und Dominic Harrison (28) haben die Online-Kandidaten in ihrem "Secret Team" betreut und freuen sich über ihren Schützling Petra, die kurz vor dem Finale steht. Warum sie es so weit geschafft hat und welche Chancen sie der Kandidatin ausrechnen, verraten die Coaches im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Zudem verraten die beiden, was sich durch die baldige Geburt ihrer zweiten Tochter ändern wird und wie sie die derzeitige Corona-Situation einschätzen.