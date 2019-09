An zahlreichen Stationen in der Münchner Innenstadt erwartet die Gäste ein Programm aus Musik, Akrobatik, Literatur und vielen weiteren Showacts aus den unterschiedlichsten Kulturbereichen. Die Münchner Künstlerszene präsentiert sich sowohl auf den zahlreichen Bühnen vom Stachus über das Tal bis zum Isartor und vom Sendlinger Tor bis in die Theatinerstraße. Der besondere Clou: Auch in den Geschäften und auf den Straßen werden bis 0 Uhr Shows stattfinden.