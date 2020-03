Oberföhring - Wie die Polizei berichtet, war der 24-jährige Münchner gegen 22.10 Uhr dabei, Waren eines Supermarktes in der Wesendonkstraße in Oberföhring auszuliefern. Als er zu einem geparkten Auto zurückkam, trat eine maskierte Person von hinten an ihn heran und forderte Bargeld.