Nachts baden, Tron - Legacy, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Nachts baden, Dramödie

Jenny (Tijan Marei), 21 Jahre alt und BWL-Studentin, will ihre Bachelor-Prüfung mit glänzenden Noten ablegen. Allerdings wird sie von Panikattacken heimgesucht. Um sich gründlich auf die Prüfungen vorzubereiten, fliegt sie mit ihrem Studienkollegen Kasimir (Jonathan Berlin) für zehn Tage nach Mallorca, zur abgelegenen Finca ihrer Mutter Pola (Maria Furtwängler). Doch vor Ort ist es mit der erhofften Ruhe nicht weit her. Pola ist eine bekannte Rockmusikerin, die zuletzt vom Erfolg verlassen ist. Ihre geplante Tournee wurde abgesagt, und nun hängt sie unerwartet in Gesellschaft ihrer Musiker in der Finca herum und lässt ihren Launen freien Lauf.