Abgefahren – was sich bei der Deutschen Bahn alles tut. Vor allem nachts! Deshalb möchten wir euch in der längsten Nacht des Jahres am 21. Juni auf spannende Nacht-Fotosafari in Münchens Gleislabyrinth schicken.Unter dem Motto "Schlaf(ent)zug" bieten wir drei Hobby-, Profi-, Semiprofi- oder einfach nur Aus-Spaß-Fotografen einen Platz im Fotosafari-Bus.