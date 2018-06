Nachsitzen!, Unfriend, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, NDR, Sophie kocht, Komödie

"Was ist denn nur los mit mir?" fragt sich die 37-jährige Sophie (Annette Frier) nicht zum ersten Mal. Ihre Ehe mit Bürohengst Hubertus (Hans-Jochen Wagner) ist in Routine erstarrt, die Erziehung ihrer drei heranwachsenden Kinder und das Engagement für den eigenen Catering-Service wachsen der Hausfrau und Unternehmerin über den Kopf. Als dann plötzlich lukrative Aufträge am laufenden Band eintrudeln, ihr der prominente Musiker Marc Terenzi Avancen macht und Hubertus beschließt, ein Jahr berufliche Auszeit zu nehmen, um sich ganz der Familie zu widmen, stößt Sophie endgültig an ihre Grenzen: Midlife-Krisenalarm!