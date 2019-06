Nachschub für die Fans "Lucifer" bekommt eine fünfte und letzte Staffel

Die Serie "Lucifer" mit Tom Ellis (40) erhält eine abschließende fünfte Staffel, wie auf dem Twitter-Account der Show zu lesen ist. "Danke an alle Lucifans, Lucifers Story bekommt ein würdiges Ende", kommentiert der Streamingdienst Netflix einen kurzen Video-Clip, in dem ein jubelnder Tom Ellis zu sehen ist. "Wir sehen uns in der Hölle", richtet sich der Schauspieler darin an seine vielen Fans.