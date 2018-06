Voller Inbrunst und innerer Überzeugung

Vom ersten Takt an trachtete dieser Dirigent voller Inbrunst und innerer Überzeugung danach, das letzte Quäntchen an Ausdruck und Wirkung aus sich, seinen Musikern und Sängern herauszuholen, um dem auf die Spur zu kommen, was er als Wahrheit hinter den Noten und Texten erkannt zu haben glaubte. In der Wirkung auf die Zuhörer war das mitunter fast gewalttätig, immer anders, ungewohnt, unerhört.