Nachricht aus der Klinik Nach dem Bühnenunfall: Peter Altmaier meldet sich persönlich zurück

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (61) meldet sich noch am Tag seines Bühnenunfalls persönlich zurück. Via Twitter wendet er sich am Dienstag aus dem Krankenhaus an seine Follower: "Von Herzen Danke für die vielen guten Wünsche! Nach den Schreckminuten nach meinem Sturz werde ich sehr gut im Klinikum Dortmund von fachkundigem Personal behandelt. Außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes. Danke an alle!", schrieb er.