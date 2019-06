Nachlass unterm Hammer Burt Reynolds' Pontiac für 317.000 Dollar versteigert

Neun Monate nach dem Tod von Hollywood-Ikone Burt Reynolds ("Auf dem Highway ist die Holle los") im Alter von 82 Jahren sind Andenken aus seinem Nachlass für Hunderttausende Dollar versteigert worden. Das Highlight der Auktion bei Julien's Auction in Los Angeles: sein schwarz-goldener Pontiac Trans Am aus dem Jahr 1979. Die Spezialanfertigung erinnert an den Wagen aus seinem berühmten Film "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und wechselte für 317.000 Dollar den Besitzer.