Freigelände Messe München Andreas Gabalier: Großes Fan-Festival steigt im Juli 2021

"Die Freude ist groß", kündigt Andreas Gabalier (35, "Hallihallo") seinen Fans die guten Neuigkeiten an. Das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival hat einen offiziellen Nachholtermin erhalten. Anstatt wie geplant am 15. August 2020 auf das Freigelände der Messe München zu laden, findet das Konzert nun ebenda am 31. Juli 2021 statt.