Glaubt man der Studie, rettet die Formel für die perfekte Ernährungsform elf Millionen Menschen jährlich das Leben. Die Schwierigkeit dürfte allerdings in der Umsetzung liegen. So müssen Menschen in der ganzen Welt ihre Essgewohnheiten ändern. In der Praxis bedeutet das, weniger Fisch für Asiaten, weniger rotes Fleisch für Europäer und Nordamerikaner. Theoretisch kann durch die "Erden-Diät" viel für unseren Planeten getan werden: weniger Treibhausgase, Erhaltung der Artenvielfalt und mehr Trinkwasser. Bleibt bloß die Frage: Wie trenne ich ein Ei auf 13 Gramm genau?