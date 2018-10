Nachfrage übersteigt die Kapazitäten Rollende Bibliothek: Der Bücherbus boomt in München

Ebenfalls ein beliebtes Projekt ist der "Sommerferien-Leseclub". Die teilnehmenden Kinder zählen, wie viele Bücher sie in den Sommerferien gelesen haben, tragen jedes Buch in ein Sammelalbum ein und schreiben in einen Bewertungsbogen, wie ihnen das Buch gefallen hat. Am Ende findet ein Abschlussfest statt, bei dem schließlich die Gewinner gekürt werden. "Das Lesen soll in die Familien gebracht werden", sagt Gemkow.