Nachfolgerin von Claus Strunz Die neue "akte.": Was Claudia von Brauchitsch anders machen will

Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung wird "akte." von einer Frau moderiert: Claudia von Brauchitsch (44) ist das neue Gesicht des traditionsreichen Sat.1-Magazins, das an diesem Montag (26. August, 22:35 Uhr) mit neuen Folgen startet. Warum die Moderatorin genau die Richtige für den Job ist, ob sich die TV-Zuschauer vom alten "akte."-Format komplett verabschieden müssen und welche Geschichte sie in den neuen Ausgaben besonders berührt hat, verrät von Brauchitsch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.