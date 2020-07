Nachfolger von Rainier III. Schönes Jubiläum: Fürst Albert II. vor 15 Jahren inthronisiert

Seit genau 15 Jahren ist Albert II. (62) der regierende Fürst von Monaco. Zwar wurde Albert II. bereits am 31. März 2005 zum Regenten ernannt und bestieg nach dem Tode seines Vaters Rainier III. (1923-2005) am 6. April 2005 den Thron, die offizielle Inthronisierung erfolgte aber erst am 12. Juli 2005, nach einer Trauerzeit von fast drei Monaten.