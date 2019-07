Alexander Nübel erinnert stark an Manuel Neuer

So ist es auch wenig verwunderlich, dass Nübel während seiner Zeit in der Jugend des SC Paderborn, wo er bis 2015 ausgebildet wurde, von seinen damaligen Mitspielern den Spitznamen "Manuel" bekam. "Alex konnte schon immer besser mit dem Ball am Fuß umgehen als so mancher Feldspieler", erzählte Ex-Teamkollege Eric Kroll jüngst "reviersport.de".

Die fußballerische Qualität Nübels kommt nicht von ungefähr. Nübel war beim SC Paderborn anfangs Stürmer, später wurde er ins defensive Mittelfeld zurückgezogen. Erst im Alter von 14 Jahren wurde er ins Tor versetzt, doch auch nach dem Positionswechsel spielte er im Training immer wieder auf dem Feld.

Die Folge: Nübel ist mit dem Ball am Fuß für einen Torhüter enorm gut ausgebildet und kann selbst unter starkem Druck das Spiel von hinten heraus sauber aufbauen, egal ob mit links oder rechts. Eine Qualität, die er mit Neuer teilt.

Weggefährten schwärmen von Alexander Nübel

"Er ist ein Torwart der neuen Generation und einer der besten deutschen Torhüter überhaupt. Deshalb ist nach oben hin alles offen", sagte Markus Krösche, der Nübel in der Saison 2014/15 bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn betreute, dem "kicker".

Auch Schalke-Kapitän Ralf Fährmann, den Nübel im Winter endgültig aus dem Tor der Königsblauen verdrängt hatte, erkannte früh das enorme Talent des gebürtigen Paderborners. "Alex ist eines der besten Torwarttalente, das Deutschland jemals hatte, auch wenn er noch nicht so im Fokus steht. Das wird aber kommen, das kann ich versprechen", erklärte er 2016 und schwärmte über den damals 19-Jährigen - bevor ihm dieser den Stammplatz wegnahm.

Drei Jahre später steht Nübel tatsächlich im Fokus - unter anderem beim FC Bayern.

Alle News und Transfergerüchte zum FC Bayern finden Sie hier

Lesen Sie auch: Hummels-Vater mit pikanter Andeutung gegen den FC Bayern