Nachfolger von Heiko Vogel

"Wir freuen uns sehr über diese Lösung", sagte Effenberg, der ein eigenes Einspringen als Trainer ausgeschlossen hatte, und betonte: "Stefan Reisinger hat in den vergangenen Wochen gute Arbeit geleistet. Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Konstellation wieder in die Erfolgsspur finden werden."