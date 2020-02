Nachfolge von Meret Becker Überraschung! Corinna Harfouch wird neue "Tatort"-Kommissarin

Die Nachfolge von Meret Becker (51) im Berliner "Tatort" steht: Wie der zuständige rbb mitteilte, wird Corinna Harfouch (65, "Holly") ab 2022 als neue Kriminalhauptkommissarin an der Seite ihres neuen Kollegen Robert Karow (gespielt von Mark Waschke, 47) zu sehen sein. "Ich fand es sofort eine großartige Idee, 'Tatort'-Kommissarin in Berlin zu werden", sagt Harfouch zu ihrem Engagement. Sie freue sich, mit Mark Waschke in der Hauptstadt zu arbeiten.