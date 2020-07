Nachfolge von Maria Simon geklärt Brandenburg-"Polizeiruf 110": André Kaczmarczyk ist der neue Kommissar

Wer ist André Kaczmarczyk?

André Kaczmarczyk kam 1986 in Suhl, Thüringen, zur Welt. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und spielte in Rostock, Berlin, Dresden und ist seit 2016 Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses. Derzeit ist er dort in Erich Kästners "Fabian", in "Lazarus" von David Bowie und Enda Walsh und in "Das Dschungelbuch" zu sehen. Für seine schauspielerische Leistung erhielt André Kaczmarczyk zweimal in Folge den Publikumspreis "Gustaf" (Theaterauszeichnung). Im Jahr 2018 wurde er mit dem Förderpreis für Darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.