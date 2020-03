Nachbarschaftshilfe, Blutspende & Co. Corona-Krise: Sieben Plattformen, mit denen man anderen helfen kann

4. Tafeln

Etwa 1,65 Millionen Tafel-NutzerInnen gibt es in ganz Deutschland, doch wegen Corona mussten über 400 Tafeln ihre Lebensmittelausgabe bereits einstellen - das lässt sich verhindern. Auf der Tafel-Webseite gibt es eine Übersicht aller Tafeln in Deutschland, die noch geöffnet sind und derzeit Hilfe benötigen. Das kann auf unterschiedlichsten Wegen geschehen: finanzielle Spenden, Lebensmittelspenden, Lieferservice anbieten oder Unterstützung vor Ort. Am besten nimmt man mit der örtlichen Tafel Kontakt auf, um herauszufinden, was diese am ehesten benötigt.