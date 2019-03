In Asia Shops in München kann man Pla Raa in Gläsern kaufen. Aber Thais mögen es lieber selbst gemacht. Viele haben ihr ganz eigenes Rezept. In Thailand nimmt man frische kleine bis mittelgroße Süßwasserfische und entschuppt sie. Manchmal entfernt man die Fischköpfe und die Innereien, manchmal auch nicht. Man nimmt fünf Teile Fisch, ein Teil Salz und ein Teil gerösteten Reis oder Reiskleie und vermischt alles. Danach gibt man alles in einen luftdicht (!) verschlossenen Behälter und lässt den Fisch einige Monate ohne Luft fermentieren. Das hatte eine 67-Jährige in München lebende Thailänderin aus Laim auch gemacht. Sie hatte eine Makrele eingelegt und dann das Gefäß auf den Balkon gestellt.