Um eine mögliche Verrauchung des Treppenhauses zu vermeiden, brachte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang an der Wohnungstüre an. Die Wohnung selbst musste gewaltsam geöffnet werden. In der Küche war Unrat in Flammen aufgegangen, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.