Nach Zwischenstopp in Singapur Elena Miras in Sorge: Hat sie das Coronavirus?

Das Coronavirus sorgt weltweit für Aufregung. In Deutschland sind mittlerweile zwölf Menschen erkrankt. Und für einen Moment sah es so aus, als ob sich Dschungelcamperin Elena Miras (27) ebenfalls mit dem Virus angesteckt haben könnte. Zumindest äußerte die 27-Jährige diese Sorge in einer Instagram-Story.