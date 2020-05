Corona-Krise auch in der Arktis

Während der einjährigen Arktis-Expedition sollten eigentlich alle zwei bis drei Monate die Forscher an Bord ausgetauscht werden. Wegen der Corona-Krise aber hat sich der nächste Crew-Wechsel um Wochen verzögert, denn Quarantänevorschriften waren nun einzuhalten. Deshalb musste Laura Schmidt mit anderen Crew-Mitgliedern zunächst in einem von zwei Hotels in Bremerhaven ausharren. Die Maßnahme ist an Quarantäneregelungen für Weltraummissionen angelehnt. "Das Ganze fühlt sich an wie eine Expedition vor der Expedition", sagt die 33-Jährige. Die Gefahr, dass das Virus auf die "Polarstern" eingeschleppt wird, sei sonst zu groß.