Nach zwei Jahren Arbeit Cameron Diaz macht jetzt Bio-Wein

Den Launch der Weinmarke gab Diaz via Instagram bekannt. Bei einem Glas Wein mit ihrer guten Freundin, der Unternehmerin Katherine Power, vor zwei Jahren sei ihnen bewusst geworden, dass sie die Inhaltsstoffe von allen Dingen kennen würden, die sie ihrem Körper zuführen würden. "Warum also nicht auch Wein?", fragte Diaz. In einem weiteren Statement, aus dem unter anderem das US-Magazin "People" zitiert, gab Diaz allerdings zu, nichts von der Wein-Herstellung gewusst zu haben: "Wir fanden heraus, dass die meisten Weine nicht aus Bio-Trauben hergestellt werden und dass sie mit über 70 Zusatzstoffen angereichert werden können."