Nach zwei Fehlgeburten "You"-Star Penn Badgley und seine Frau erwarten erstes Kind

Denn Badgley und Kirke, die seit 2017 verheiratet sind, wären schon zweimal fast Eltern geworden. Kirke deutet an, dass sie bereits zweimal schwanger war und in beiden Fällen eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die werdende Mama distanzierte sich in der Folge für einige Zeit von ihrem Körper: "Ich hörte auf, meinem Körper zu vertrauen". Doch irgendwann kam der Punkt, an dem Kirke die Fehlgeburten akzeptierte.