Nach Zusammenstoß Ein wahrer Superheld: "Machete"-Star Danny Trejo rettet Baby aus Auto

Heldenhafte Tat! US-Schauspieler Danny Trejo (75, "Machete", "Machete Kills", "The Flash") wurde Zeuge eines Autounfalls. Nachdem zwei Fahrzeuge am Mittwochnachmittag in Sylmar, Los Angeles, kollidiert waren, befreiten er und eine weitere Helferin ein Baby aus dem umgekippten Wagen. "Da war ein Baby drin und eine Oma", erzählte Trejo anschließend "ABC 7", "und das Einzige, was das kleine Kind rettete, war sein Autositz, Gott sei Dank", gab er zu bedenken.